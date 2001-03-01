Зиберт (Шандер) Фрида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1948
Дата смерти?.03.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1948
Отец: Шандер Александр Карлович
Мать: Роот Биата Богдановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лысач Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лысач Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1970
Отец ребёнка: Зиберт Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
26.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зиберт Андрей Андреевич
Смерть
?.03.2001