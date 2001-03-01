Зиберт (Шандер) Фрида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиберт (Шандер) Фрида Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1948

Дата смерти

?.03.2001

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1922 г.р.

Муж

1948 г.р.

Дети

1970 г.р.
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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1948

Отец: Шандер Александр Карлович

Мать: Роот Биата Богдановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лысач Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысач Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиберт Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
22.02.1970

Сын: Зиберт Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Зиберт Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
26.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиберт Андрей Андреевич

Смерть
?.03.2001

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