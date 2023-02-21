Шабунин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабунин Андрей

Шабунин Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.2014

Сын: Шабунин Виталий Андреевич

Мать ребёнка: Шабунина Анастасия Евгеньевна

Рождение ребёнка
11.02.2021

Дочь: Шабунина Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Шабунина Анастасия Евгеньевна

Работа или профессия
Неизвестно
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