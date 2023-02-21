Шабунин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.2014
Сын: Шабунин Виталий Андреевич
Мать ребёнка: Шабунина Анастасия Евгеньевна
Рождение ребёнка
11.02.2021
Дочь: Шабунина Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Шабунина Анастасия Евгеньевна
Работа или профессия
Неизвестно