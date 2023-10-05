Богданов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1871
Сын: Богданов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Густава-Кристина Анна
Рождение ребёнка
26.02.1876
Дочь: Богданова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Густава-Кристина Анна
Рождение ребёнка
18.09.1879
Сын: Богданов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Густава-Кристина Анна
Смерть
Неизвестно