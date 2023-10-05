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Богданов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1871

Сын: Богданов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Густава-Кристина Анна

Рождение ребёнка
26.02.1876

Дочь: Богданова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Густава-Кристина Анна

Рождение ребёнка
18.09.1879

Сын: Богданов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Густава-Кристина Анна

Смерть
Неизвестно
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