Литвяк Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвяк Валентина Васильевна

Место рождения

Украина, Черниговская область, Гремячский район, село Воробьевка

Дата рождения

05.01.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЯА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1937

Отец: Литвяк Василий Лукич

Мать: Литвяк Анна Якимовна

Украина, Черниговская область, Гремячский район, село Воробьевка
Рождение ребёнка
11.09.1961

Дочь: Глебова Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Михайловский Геннадий Владимирович

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