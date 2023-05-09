Литвяк Валентина Васильевна
Место рожденияУкраина, Черниговская область, Гремячский район, село Воробьевка
Дата рождения05.01.1937
ПолЖенский
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.01.1937
Отец: Литвяк Василий Лукич
Мать: Литвяк Анна Якимовна
Украина, Черниговская область, Гремячский район, село Воробьевка
Рождение ребёнка
11.09.1961
Дочь: Глебова Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Михайловский Геннадий Владимирович