Перепелкин Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелкин Николай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергунова (Перепелкина) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.1971

Сын: Перепёлкин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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