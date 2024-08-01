Перепелкин Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергунова (Перепелкина) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.1971
Сын: Перепёлкин Андрей Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно