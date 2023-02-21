Морозова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Морозова Полина Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван

Новоастраханка запорожской
Рождение ребёнка
?.02.1928

Дочь: Морозова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван

Новоастраханка
Рождение ребёнка
18.12.1929

Дочь: Шумакова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван

Смерть
Неизвестно
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