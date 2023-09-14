Бизяев Никифор Панкратов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Бизяев Панкрат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Бизяева Афанасия Никифоровна
Мать ребёнка: Анна Логинова
Палковский (Бизяевы) Вятская губерния, Орловский уезд, Коврижская волость
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Бизяева Акилина Никифоровна
Мать ребёнка: Анна Логинова
Палковский (Бизяевы) Вятская губерния, Орловский уезд, Коврижская волость
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Бизяева Татьяна Никифоровна
Мать ребёнка: Анна Логинова
Палковский (Бизяевы) Вятская губерния, Орловский уезд, Коврижская волость
Рождение ребёнка
1854
Сын: Бизяев Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Анна Логинова
Палковский (Бизяевы) Вятская губерния, Орловский уезд, Коврижская волость
Смерть
Неизвестно