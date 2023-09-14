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Бизяев Никифор Панкратов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Бизяев Панкрат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Бизяева Афанасия Никифоровна

Мать ребёнка: Анна Логинова

Палковский (Бизяевы) Вятская губерния, Орловский уезд, Коврижская волость
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Бизяева Акилина Никифоровна

Мать ребёнка: Анна Логинова

Палковский (Бизяевы) Вятская губерния, Орловский уезд, Коврижская волость
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Бизяева Татьяна Никифоровна

Мать ребёнка: Анна Логинова

Палковский (Бизяевы) Вятская губерния, Орловский уезд, Коврижская волость
Рождение ребёнка
1854

Сын: Бизяев Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Анна Логинова

Палковский (Бизяевы) Вятская губерния, Орловский уезд, Коврижская волость
Смерть
Неизвестно
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