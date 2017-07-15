Корнев Анатолий Семёнович
Место рождения
Дата рождения14.07.1948
Дата смерти15.07.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1971
Дочь: Викторова Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Корнева Мария Александровна
Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
17.12.1975
Сын: Корнев Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Корнева Мария Александровна
Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.2017
Москва, город федерального значения Москва
Скончался от болезни в госпитале Бурденко
Похороны
?.07.2017
Калининград, город Калининград, Калининградская область