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Корнев Анатолий Семёнович

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Место рождения

Пычас, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

14.07.1948

Дата смерти

15.07.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Пычас, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.06.1971

Дочь: Викторова Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Корнева Мария Александровна

Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
17.12.1975

Сын: Корнев Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Корнева Мария Александровна

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнева Мария Александровна

Смерть
15.07.2017
Москва, город федерального значения Москва
Скончался от болезни в госпитале Бурденко
Похороны
?.07.2017
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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