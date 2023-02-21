Подарцева Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1941
Дочь: Подарцева Тамара Петровна
Отец ребёнка: Подарцев Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
31.05.?
Дочь: Подарцева Нина Петровна
Отец ребёнка: Подарцев Петр Афанасьевич
Смерть
Неизвестно