Подарцева Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подарцева Мария Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1941

Дочь: Подарцева Тамара Петровна

Отец ребёнка: Подарцев Петр Афанасьевич

Рождение ребёнка
31.05.?

Дочь: Подарцева Нина Петровна

Отец ребёнка: Подарцев Петр Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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