Піддубний Іван 14.03.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Піддубний Іван

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Место рождения

Красенівка

Дата рождения

14.03.1922

Дата смерти

11.03.2005

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
14.03.1922

Отец: Піддубний Сергій

Мать: Піддубна (Онищенко) Наталка

Красенівка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Піддубна (Дуда) Любов

Бракосочетание
Около 1944

Жена: Піддубна (Дуда) Любов

Красенівка
Рождение ребёнка
21.06.1945

Сын: Піддубний Григорій

Мать ребёнка: Піддубна (Дуда) Любов

Красенівка
Смерть
11.03.2005
Красенівка

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