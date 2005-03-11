Піддубний Іван
Место рожденияКрасенівка
Дата рождения14.03.1922
Дата смерти11.03.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1922
Отец: Піддубний Сергій
Красенівка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Піддубна (Дуда) Любов
Бракосочетание
Около 1944
Жена: Піддубна (Дуда) Любов
Красенівка
Рождение ребёнка
21.06.1945
Сын: Піддубний Григорій
Мать ребёнка: Піддубна (Дуда) Любов
Красенівка
Смерть
11.03.2005
Красенівка