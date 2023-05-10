Дик (Вишневская) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дик (Вишневская) Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.07.1978

Муж: Дик Сергей Данилович

Денисово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
31.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дик Сергей Данилович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
21.11.1984

Дочь: Приходько Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Дик Сергей Данилович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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