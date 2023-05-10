Дик (Вишневская) Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1978
Муж: Дик Сергей Данилович
Денисово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
31.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дик Сергей Данилович
Рождение ребёнка
21.11.1984
Дочь: Приходько Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Дик Сергей Данилович