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Бакшеев Семен Николаевич
Бакшеев Семен Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.07.?
Пол
Мужской
Отец
Бакшеев Николай
Мать
Бакшеева Тамара
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.?
Отец:
Бакшеев Николай
Мать:
Бакшеева Тамара
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