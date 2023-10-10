Бакшеев Семен Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакшеев Семен Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.?

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.?

Отец: Бакшеев Николай

Мать: Бакшеева Тамара

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