Пеньков Сергей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения06.10.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1893 ст.
Дер. Голенина крестьянин Дмитрий Флегонтов и зак. жена его Параскева Капитонова, оба правосл. вероисповед. Воспр.: той же дер. крестьянский сын Федор Евгеньев Пеньков. Крещ.: свящ. Александр Малинин с... Показать все
Ранение
02.03.1915 ст.
Орявчик, Львівська область
Должность/Звание стрелок Воинская часть 3-й Финляндский стрелковый полк Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия перевязочный отряд 1 Финляндской стрелковой дивизии Дата события 02.03.1915 Ме... Показать все
Лечение в госпитале
17.12.1916 ст.
Должность/Звание рядовой Воинская часть 3-й Финляндский стрелковый полк Причина выбытия болен Дата события 17.12.1916 Тип документа Карточка на прибывших (нижние чины) 138 полевой госпиталь г.Черк... Показать все
Лечение в госпитале
23.12.1916 ст.
Должность/Звание мл. унтер-офицер Воинская часть 3-й Финляндский стрелковый полк Причина выбытия болен Дата события 23.12.1916 Тип документа Карточка на прибывших (нижние чины) Лазарет Савинский г... Показать все
Упоминание
1917
Испов. ведомость Николаевской Карачевской церкви, 1917 год 24 года Не исповедан по отлучке 2 года
Смерть
Неизвестно