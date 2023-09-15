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Пеньков Сергей Дмитриевич

Место рождения

Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

06.10.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1893 ст.

Отец: Пеньков Дмитрий Флегонтович

Мать: Пенькова Параскева Капитоновна

Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд
Дер. Голенина крестьянин Дмитрий Флегонтов и зак. жена его Параскева Капитонова, оба правосл. вероисповед. Воспр.: той же дер. крестьянский сын Федор Евгеньев Пеньков. Крещ.: свящ. Александр Малинин с... Показать все
Ранение
02.03.1915 ст.
Орявчик, Львівська область
Должность/Звание стрелок Воинская часть 3-й Финляндский стрелковый полк Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия перевязочный отряд 1 Финляндской стрелковой дивизии Дата события 02.03.1915 Ме... Показать все
Лечение в госпитале
17.12.1916 ст.
Должность/Звание рядовой Воинская часть 3-й Финляндский стрелковый полк Причина выбытия болен Дата события 17.12.1916 Тип документа Карточка на прибывших (нижние чины) 138 полевой госпиталь г.Черк... Показать все
Лечение в госпитале
23.12.1916 ст.
Должность/Звание мл. унтер-офицер Воинская часть 3-й Финляндский стрелковый полк Причина выбытия болен Дата события 23.12.1916 Тип документа Карточка на прибывших (нижние чины) Лазарет Савинский г... Показать все
Упоминание
1917
Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд
Испов. ведомость Николаевской Карачевской церкви, 1917 год 24 года Не исповедан по отлучке 2 года
Смерть
Неизвестно
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