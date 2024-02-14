Исянгулова (Абдулмазитова) Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исянгулова (Абдулмазитова) Фатима

Место рождения

Ишлы, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Биккинин Абдулмазит

Мать: Биккинина (Бикулова) Ханифа

Рождение ребёнка
1826

Сын: Байрамгулов Ахмадий

Отец ребёнка: Исянгулов Байрамгул

Рождение ребёнка
1830

Сын: Байрамгулов Мухамадий

Отец ребёнка: Исянгулов Байрамгул

Рождение ребёнка
1832

Сын: Байрамгулов Фаргали

Отец ребёнка: Исянгулов Байрамгул

Рождение ребёнка
1836

Сын: Байрамгулов Нуриахмет

Отец ребёнка: Исянгулов Байрамгул

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Байрамгулова) Хатиратуташь

Отец ребёнка: Исянгулов Байрамгул

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Байрамгулова) Зяхиря

Отец ребёнка: Исянгулов Байрамгул

Смерть
Неизвестно

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