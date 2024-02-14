Исянгулова (Абдулмазитова) Фатима
Место рожденияИшлы, Башкортостан, Россия
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Биккинин Абдулмазит
Рождение ребёнка
1826
Сын: Байрамгулов Ахмадий
Отец ребёнка: Исянгулов Байрамгул
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Исянгулов Байрамгул
Рождение ребёнка
1832
Сын: Байрамгулов Фаргали
Отец ребёнка: Исянгулов Байрамгул
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Исянгулов Байрамгул
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Байрамгулова) Хатиратуташь
Отец ребёнка: Исянгулов Байрамгул
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Байрамгулова) Зяхиря
Отец ребёнка: Исянгулов Байрамгул
Смерть
Неизвестно