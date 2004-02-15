Акишина (Буракова) Ксения (Аксинья) Севостьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акишина (Буракова) Ксения (Аксинья) Севостьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1919

Дата смерти

15.02.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1919

Отец: Бураков Савостьян Никифорович

Мать: Буракова Прасковья (Параскева) Матвеевна (Моисеевна)

Рождение ребёнка
18.02.1948

Сын: Акишин Виталий Петрович

Отец ребёнка: Акишин Петр Степанович

Рождение ребёнка
20.02.1950

Дочь: Гаврилова (Акишина) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Акишин Петр Степанович

Рождение ребёнка
21.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акишин Петр Степанович

Смерть
15.02.2004

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