Акишина (Буракова) Ксения (Аксинья) Севостьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1919
Дата смерти15.02.2004
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1919
Рождение ребёнка
18.02.1948
Отец ребёнка: Акишин Петр Степанович
Рождение ребёнка
20.02.1950
Дочь: Гаврилова (Акишина) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Акишин Петр Степанович
Рождение ребёнка
21.12.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Акишин Петр Степанович
Смерть
15.02.2004