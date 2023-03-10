Марья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Васильевна

Марья Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Коврижных Ермолай

Рождение ребёнка
10.09.1844

Сын: Коврижных Корнило

Отец ребёнка: Коврижных Ермолай

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Неонила

Отец ребёнка: Коврижных Ермолай

Рождение ребёнка
26.12.1853

Сын: Коврижных Василий

Отец ребёнка: Коврижных Ермолай

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Афгинья

Отец ребёнка: Коврижных Ермолай

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close