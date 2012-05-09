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Камалов Фарих Камалович

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Место рождения

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.11.1923

Дата смерти

09.05.2012

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1923

Отец: Камалетдин Галиакберов

Мать: не указана

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалова Диляфруз

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалова Диляфруз

Работа или профессия
1963
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
зам. министра мелиорации | Должность: зам. министра мелиорации
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камалова Диляфруз

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалова Диляфруз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камалов Ранис Фарихович

Мать ребёнка: Камалова Диляфруз

Работа или профессия
Неизвестно
председатель колхоза-тридцатитысячника
Работа или профессия
Неизвестно
Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
председатель колхоза-тридцатитысячника | Должность: председатель колхоза-тридцатитысячника
Смерть
09.05.2012
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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