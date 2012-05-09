Камалов Фарих Камалович
Место рождения
Дата рождения12.11.1923
Дата смерти09.05.2012
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1923
Отец: Камалетдин Галиакберов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1948
Рождение ребёнка
1952
Работа или профессия
1963
зам. министра мелиорации | Должность: зам. министра мелиорации
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Камалова Диляфруз
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Камалова Диляфруз
Работа или профессия
Неизвестно
председатель колхоза-тридцатитысячника
Работа или профессия
Неизвестно
Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
председатель колхоза-тридцатитысячника | Должность: председатель колхоза-тридцатитысячника
Смерть
09.05.2012