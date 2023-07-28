Родигин Филипп Антонович
Место рождения
Дата рождения1658
Дата смерти1726
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658
Отец: Родигин Антон Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Родигин Василий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
613014 Vyatka, Kirovskaya oblast' Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1726
деревня Колоткинская, Ильинская волость, Чепецкий оброчный стан