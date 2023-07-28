Родигин Филипп Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родигин Филипп Антонович

Место рождения

Родыгинцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1658

Дата смерти

1726

Пол

Мужской

Отец

Около 1620 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658

Отец: Родигин Антон Андреевич

Мать: не указана

Родыгинцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1702

Сын: Родигин Василий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

613014 Vyatka, Kirovskaya oblast' Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1726
деревня Колоткинская, Ильинская волость, Чепецкий оброчный стан