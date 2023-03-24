Зотова (Кутузова) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова (Кутузова) Галина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутузов Владимир

Мать: Просковья

Рождение ребёнка
28.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зотов Виктор Геориевич

Рождение ребёнка
19.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зотов Виктор Геориевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотов Виктор Геориевич

Смерть
Неизвестно
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