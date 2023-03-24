Зотова (Кутузова) Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутузов Владимир
Мать: Просковья
Рождение ребёнка
28.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зотов Виктор Геориевич
Рождение ребёнка
19.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зотов Виктор Геориевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно