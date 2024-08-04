Кондратенко (Логинова) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратенко (Логинова) Елена Викторовна

Место рождения

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Дата рождения

07.07.1969

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
29.09.1990

Муж: Кондратенко Константин Игоревич

Рождение ребёнка
09.09.1992

Дочь: Кондратенко (Кондратенко) Дарья Константиновна

Отец ребёнка: Кондратенко Константин Игоревич

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
09.03.1999

Дочь: Кондратенко Софья Константиновна

Отец ребёнка: Кондратенко Константин Игоревич

Харьков, Харківська область

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