Кондратенко (Логинова) Елена Викторовна
Место рождения
Дата рождения07.07.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1990
Рождение ребёнка
09.09.1992
Дочь: Кондратенко (Кондратенко) Дарья Константиновна
Отец ребёнка: Кондратенко Константин Игоревич
Рождение ребёнка
09.03.1999
Дочь: Кондратенко Софья Константиновна
Отец ребёнка: Кондратенко Константин Игоревич