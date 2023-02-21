Спирин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1939
Дата смерти03.08.1991
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1939
Отец: Спирин Иван Васильевич
Мать: Спирина Лидия
Рождение ребёнка
24.12.1966
Дочь: Спирина Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Спирина Нина Васильевна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1973
Сын: Спирин Владислав Владимирович
Мать ребёнка: Спирина Нина Васильевна
Смерть
03.08.1991