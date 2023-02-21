Спирин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпирин Владимир Иванович

Спирин Владимир Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1939

Дата смерти

03.08.1991

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1939

Отец: Спирин Иван Васильевич

Мать: Спирина Лидия

Рождение ребёнка
24.12.1966

Дочь: Спирина Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Спирина Нина Васильевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1973

Сын: Спирин Владислав Владимирович

Мать ребёнка: Спирина Нина Васильевна

Смерть
03.08.1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close