Зятькова Матрена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зятькова Матрена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Зятьков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Зятьков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
29.10.1905 ст.

Сын: Зятьков Иван Иванович

Отец ребёнка: Зятьков Иван Андреевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зятьков Иван Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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