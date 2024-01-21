Афанасьева Парасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Парасковья Васильевна

Место рождения

Шадринск, город Шадринск, Курганская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Иоанн Иоаннов

Рождение ребёнка
10.03.1890

Дочь: Афанасьева Александра Иоаннова

Отец ребёнка: Афанасьев Иоанн Иоаннов

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
26.05.1891

Сын: Афанасьев Леонид Иоаннов

Отец ребёнка: Афанасьев Иоанн Иоаннов

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
06.02.1894

Дочь: Афанасьева Клавдия Иоаннова

Отец ребёнка: Афанасьев Иоанн Иоаннов

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
21.05.1895

Дочь: Афанасьева Елена Иоаннова

Отец ребёнка: Афанасьев Иоанн Иоаннов

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Афанасьева Фекла Иоаннова

Отец ребёнка: Афанасьев Иоанн Иоаннов

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Афанасьева Евфимия Иоанновна

Отец ребёнка: Афанасьев Иоанн Иоаннов

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
22.01.1904

Дочь: Афанасьнва Валентина Иоаннова

Отец ребёнка: Афанасьев Иоанн Иоаннов

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
07.12.1908

Сын: Афанасьев Василий Иоаннов

Отец ребёнка: Афанасьев Иоанн Иоаннов

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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