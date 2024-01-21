Афанасьева Парасковья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1890
Дочь: Афанасьева Александра Иоаннова
Отец ребёнка: Афанасьев Иоанн Иоаннов
Рождение ребёнка
26.05.1891
Отец ребёнка: Афанасьев Иоанн Иоаннов
Рождение ребёнка
06.02.1894
Дочь: Афанасьева Клавдия Иоаннова
Отец ребёнка: Афанасьев Иоанн Иоаннов
Рождение ребёнка
21.05.1895
Дочь: Афанасьева Елена Иоаннова
Отец ребёнка: Афанасьев Иоанн Иоаннов
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Афанасьева Фекла Иоаннова
Отец ребёнка: Афанасьев Иоанн Иоаннов
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Афанасьева Евфимия Иоанновна
Отец ребёнка: Афанасьев Иоанн Иоаннов
Рождение ребёнка
22.01.1904
Дочь: Афанасьнва Валентина Иоаннова
Отец ребёнка: Афанасьев Иоанн Иоаннов
Рождение ребёнка
07.12.1908
Сын: Афанасьев Василий Иоаннов
Отец ребёнка: Афанасьев Иоанн Иоаннов
Смерть
Неизвестно