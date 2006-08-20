Головина (Трубицына) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Трубицына) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1925

Дата смерти

20.08.2006

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1925

Отец: Трубицын Михаил Петрович

Мать: Трубицына Евфросиния Максимовна

Рождение ребёнка
26.08.1949

Дочь: Утукина Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Головин Алексей Александрович

Рождение ребёнка
12.01.1951

Дочь: Баранник Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Головин Алексей Александрович

Рождение ребёнка
16.04.1955

Дочь: Преснякова Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Головин Алексей Александрович

Рождение ребёнка
08.03.1966

Сын: Головин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Головин Алексей Александрович

Смерть
20.08.2006