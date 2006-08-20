Головина (Трубицына) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1925
Дата смерти20.08.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1925
Рождение ребёнка
26.08.1949
Дочь: Утукина Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Головин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
12.01.1951
Дочь: Баранник Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Головин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
16.04.1955
Дочь: Преснякова Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Головин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
08.03.1966
Сын: Головин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Головин Алексей Александрович
Смерть
20.08.2006