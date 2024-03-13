Чернев Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смерти22.08.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.02.1938
Сын: Чернев Леонид Константинович
Мать ребёнка: Чернева Марфа Петровна
Рождение ребёнка
01.01.1949
Сын: Чернев Иван Константинович
Мать ребёнка: Чернева Марфа Петровна
с. Успеновка, пос Бородиновка, Варненский р-н, Челябинская обл, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернев Алексей
Мать ребёнка: Чернева Марфа Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернев Пётр Константинович
Мать ребёнка: Чернева Марфа Петровна
Смерть
22.08.1967