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Чернев Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

22.08.1967

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1938

Сын: Чернев Леонид Константинович

Мать ребёнка: Чернева Марфа Петровна

Рождение ребёнка
01.01.1949

Сын: Чернев Иван Константинович

Мать ребёнка: Чернева Марфа Петровна

с. Успеновка, пос Бородиновка, Варненский р-н, Челябинская обл, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернев Алексей

Мать ребёнка: Чернева Марфа Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернев Пётр Константинович

Мать ребёнка: Чернева Марфа Петровна

Смерть
22.08.1967
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