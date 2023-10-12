Травников Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1957
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1957
Рождение ребёнка
29.12.1981
Сын: Травников Алексей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1987
Сын: Травников Евгений Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
25.02.2005
Жена: скрыто настройками приватности
Мышкин, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область