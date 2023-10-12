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Травников Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1957

Отец: Травников Василий Федорович

Мать: Травникова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
29.12.1981

Сын: Травников Алексей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1987

Сын: Травников Евгений Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
25.02.2005

Жена: скрыто настройками приватности

Мышкин, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
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