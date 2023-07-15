Чеховская Анна Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1943
Сын: Чеховский Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Чеховский Павел Петрович
Работа или профессия
С 1946 по 1948
счетовод в колхозе "Бесклассовое общество" (из похозяйственной книги)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно