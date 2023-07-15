Чеховская Анна Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеховская Анна Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1943

Сын: Чеховский Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Чеховский Павел Петрович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
С 1946 по 1948
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
счетовод в колхозе "Бесклассовое общество" (из похозяйственной книги)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеховский Павел Петрович

Смерть
Неизвестно