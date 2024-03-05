Сейфетдинова (Конина) Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сейфетдинова (Конина) Любовь Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Конин Сергей Михайлович

Мать: Конина Валентина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сейфетдинов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сейфетдинов Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сейфетдинов Яков

Смерть
Неизвестно
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