Помаскин Агафон Никифорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1720 ст.
Дата смертиОколо 1764 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1720 ст.
Отец: Помаскин Никифор Патрикеевич
Мать: - Ксения Кириловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.
Дочь: Помаскина Катерина Агафоновна
Мать ребёнка: Гребенева Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.
Сын: Помаскин Василий Агафонович
Мать ребёнка: Гребенева Матрона Яковлевна
Помаскины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.
Сын: Помаскин Епимах Агафонович
Мать ребёнка: Гребенева Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.
Дочь: Помаскина Наталья Агафоновна
Мать ребёнка: Гребенева Матрона Яковлевна
Смерть
Около 1764 ст.