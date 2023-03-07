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Помаскин Агафон Никифорович

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Место рождения

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1720 ст.

Дата смерти

Около 1764 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1685 г.р.

Мать

Вычислено 1687 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1720 ст.

Отец: Помаскин Никифор Патрикеевич

Мать: - Ксения Кириловна

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.

Дочь: Помаскина Катерина Агафоновна

Мать ребёнка: Гребенева Матрона Яковлевна

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.

Сын: Помаскин Василий Агафонович

Мать ребёнка: Гребенева Матрона Яковлевна

Помаскины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Сын: Помаскин Епимах Агафонович

Мать ребёнка: Гребенева Матрона Яковлевна

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.

Дочь: Помаскина Наталья Агафоновна

Мать ребёнка: Гребенева Матрона Яковлевна

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1764 ст.
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