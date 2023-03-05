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Куницын Родион Александрович
Куницын Родион Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.10.1987
Пол
Мужской
Отец
Куницын Александр Владимирович
1956 г.р.
Мать
Куницына (Остравная) Людмила Алексеевна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1987
Отец:
Куницын Александр Владимирович
Мать:
Куницына Людмила Алексеевна
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