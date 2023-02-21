Абыл Бутей улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиПосле 1762 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Батей (Фоти, Попи) Турай улы
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726 ст.
Сын: Сагит Абыл улы
Мать ребёнка: не указана
Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
После 1762 ст.
Абдуллино, Мечетлинский муниципальный район, Республика Башкортостан