Абыл Бутей улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абыл Бутей улы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

После 1762 ст.

Пол

Мужской

Отец

1695 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Батей (Фоти, Попи) Турай улы

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726 ст.

Сын: Сагит Абыл улы

Мать ребёнка: не указана

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
После 1762 ст.
Абдуллино, Мечетлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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