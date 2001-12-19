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Черёмушкина Ирина Дмитриевна
Черёмушкина Ирина Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.12.2001
Пол
Женский
Отец
Черёмушкин Дмитрий Викторович
1971 г.р.
Мать
Черёмушкина Екатерина Юрьевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.2001
Отец:
Черёмушкин Дмитрий Викторович
Мать:
Черёмушкина Екатерина Юрьевна
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