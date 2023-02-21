Крысова (Воробьева) Федосья Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крысова (Воробьева) Федосья Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1644 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Воробьев Архип Аксенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Кырысов Тихон Герасимович

Отец ребёнка: Крысов Герасим Иванович

Место жительства
Неизвестно
Бобинский тяглый стан, Бобинская волость, деревня Васильевская
Смерть
Неизвестно
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