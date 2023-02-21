Крысова (Воробьева) Федосья Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Воробьев Архип Аксенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Кырысов Тихон Герасимович
Отец ребёнка: Крысов Герасим Иванович
Место жительства
Неизвестно
Бобинский тяглый стан, Бобинская волость, деревня Васильевская
Смерть
Неизвестно