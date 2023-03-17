Шаров Сергей Павлович
Место рождениясело Ильинское
Дата рождения16.?.1925
Дата смерти02.?.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.?.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
село Ильинское
Рождение ребёнка
13.07.1955
Дочь: Рукавишникова Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Шарова Надежда Викторовна
Ильинское, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
04.06.1960
Мать ребёнка: Шарова Надежда Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.?.2008