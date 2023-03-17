Шаров Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров Сергей Павлович

Место рождения

село Ильинское

Дата рождения

16.?.1925

Дата смерти

02.?.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ШЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.?.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

село Ильинское
Рождение ребёнка
13.07.1955

Дочь: Рукавишникова Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Шарова Надежда Викторовна

Ильинское, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
04.06.1960

Сын: Шаров Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Шарова Надежда Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарова Надежда Викторовна

Смерть
02.?.2008
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