Авдотья (Евдокия) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Василий

Отец ребёнка: Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Масалова Дарья Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Иванович

Смерть
Неизвестно

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