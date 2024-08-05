Авдотья (Евдокия) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Василий
Отец ребёнка: Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Масалова Дарья Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Иванович
Смерть
Неизвестно