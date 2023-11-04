Булатников Фёдор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатников Фёдор Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Булатников Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1895 ст.

Дочь: Булатникова Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Булатникова Мария Петровна

Ямская, Курский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Харченко Прасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Булатникова Мария Петровна

Рождение ребёнка
13.10.1898

Сын: Булатников Лукиан Фёдорович

Мать ребёнка: Булатникова Мария Петровна

Ямская слобода (г. Курск), Курский уезд
Информация из МК Введенской церкви 1898г (ГАКО, Ф.217, оп.3, д.23)
Рождение ребёнка
14.02.1903

Дочь: Булатникова Ефросинья Федоровна

Мать ребёнка: Булатникова Мария Петровна

Ямская, Курский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1907 ст.

Дочь: Булатникова Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Булатникова Мария Петровна

Ямская, Курский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булатников Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Булатникова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булатникова Клавдия Фёдоровна

Мать ребёнка: Булатникова Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатникова Мария Петровна

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