Рева Григорий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Рева Владимир Артемович
Мать: Рева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: Рева Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ефросинья Григорьевна
Мать ребёнка: Рева Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рева Прасковья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рева Прасковья Павловна
Смерть
Неизвестно