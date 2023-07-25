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Рева Григорий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Рева Владимир Артемович

Мать: Рева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: Рева Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ефросинья Григорьевна

Мать ребёнка: Рева Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рева Никита Григорьевич

Мать ребёнка: Рева Прасковья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рева Прасковья Павловна

Смерть
Неизвестно