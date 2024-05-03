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Малышев Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Малышев (малышов) Иван Викторович

Мать: Малышева Екатерина Иполитовна

Рождение ребёнка
03.12.1926

Дочь: Малышева Антонина Викторовна

Мать ребёнка: Малышева Мария Александровна

д. Малый Кривец, Сокольского района, Вологодской области, РСФСР
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Малышев Вячеслав Викторович

Мать ребёнка: Малышева Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Леонид Викторович

Мать ребёнка: Малышева Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
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