Малышев Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Рождение ребёнка
03.12.1926
Дочь: Малышева Антонина Викторовна
Мать ребёнка: Малышева Мария Александровна
д. Малый Кривец, Сокольского района, Вологодской области, РСФСР
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Малышев Вячеслав Викторович
Мать ребёнка: Малышева Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Леонид Викторович
Мать ребёнка: Малышева Мария Александровна
Смерть
Неизвестно