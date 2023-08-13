Агеев Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Агеев Николай Иванович
Мать: Агеева Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
12.05.1994
Дочь: Агеева Валентина Юрьевна
Мать ребёнка: Тимашкова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
19.05.1999
Дочь: Беловинцева Валентина Александровна
Мать ребёнка: Беловинцева Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
10.10.2011
Дочь: Агеева Екатерина Юрьевна
Мать ребёнка: Беловинцева Татьяна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно