Агеев Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агеев Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агеев Николай Иванович

Мать: Агеева Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
12.05.1994

Дочь: Агеева Валентина Юрьевна

Мать ребёнка: Тимашкова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
19.05.1999

Дочь: Беловинцева Валентина Александровна

Мать ребёнка: Беловинцева Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
10.10.2011

Дочь: Агеева Екатерина Юрьевна

Мать ребёнка: Беловинцева Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беловинцева Татьяна Сергеевна

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