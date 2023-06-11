Абрамова Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Софья Вячеславовна
Отец ребёнка: Абрамов Вячеслав Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капарова Александра Вячеславовна
Отец ребёнка: Абрамов Вячеслав Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Ольга Вячеславовна
Отец ребёнка: Абрамов Вячеслав Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Андрей Вячеславович
Отец ребёнка: Абрамов Вячеслав Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно