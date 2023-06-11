Абрамова Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Софья Вячеславовна

Отец ребёнка: Абрамов Вячеслав Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капарова Александра Вячеславовна

Отец ребёнка: Абрамов Вячеслав Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Ольга Вячеславовна

Отец ребёнка: Абрамов Вячеслав Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Андрей Вячеславович

Отец ребёнка: Абрамов Вячеслав Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Вячеслав Анатольевич