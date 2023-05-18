Луцишин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения29.10.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1903
Отец: Луцишин Иван Николаевич
Мать: Мария Николаевна
Рождение ребёнка
09.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лущишин Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лущишин Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно