Луцишин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луцишин Василий Иванович

Место рождения

Великая Сушица, Львівська область

Дата рождения

29.10.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1903

Отец: Луцишин Иван Николаевич

Мать: Мария Николаевна

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
09.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лущишин Мария Андреевна

Великая Сушица, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лущишин Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно
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