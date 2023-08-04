Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роман

Мать ребёнка: Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана

Мать ребёнка: Людмила