Исаева Агриппина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева Агриппина Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

По документам
Рождение ребёнка
1836

Сын: Исаев Яков Фомич

Отец ребёнка: Исаев Фома Иванович

Лукерьино, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Фома Иванович

Смерть
Неизвестно
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