Исаева Агриппина Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
По документам
Рождение ребёнка
1836
Сын: Исаев Яков Фомич
Отец ребёнка: Исаев Фома Иванович
Лукерьино, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Фома Иванович
Смерть
Неизвестно