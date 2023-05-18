Щепощкин Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепощкин Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щепощкина Марина Викторивна

Мать ребёнка: Щепощкина Валентина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щепощкин Андрей Викторович

Мать ребёнка: Щепощкина Валентина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щепощкина Валентина Ильинична

Смерть
Неизвестно
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