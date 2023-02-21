Богатырева Евгения Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогатырева Евгения Васильева

Богатырева Евгения Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1860

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1852

Дочь: Исаева Анна Петровна

Отец ребёнка: Богатырев Петр Львов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатырёв Василий Петров

Отец ребёнка: Богатырев Петр Львов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Мария Петрова

Отец ребёнка: Богатырев Петр Львов

Смерть
Около 1860
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close