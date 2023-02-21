Богатырева Евгения Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1860
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1852
Дочь: Исаева Анна Петровна
Отец ребёнка: Богатырев Петр Львов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Богатырев Петр Львов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Мария Петрова
Отец ребёнка: Богатырев Петр Львов
Смерть
Около 1860