Денисов Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Бодрова Евгения Павловна
Мать ребёнка: Денисова Анисья Никитична
Рождение ребёнка
Около 1919 ст.
Мать ребёнка: Денисова Анисья Никитична
Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1919