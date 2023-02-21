Денисов Павел Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Павел Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Бодрова Евгения Павловна

Мать ребёнка: Денисова Анисья Никитична

Рождение ребёнка
Около 1919 ст.

Сын: Денисов Павел Павлович

Мать ребёнка: Денисова Анисья Никитична

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Анисья Никитична

Смерть
1919
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