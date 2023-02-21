Касьянова (Оленева) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова (Оленева) Мария Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1931

Дочь: Галина Федоровна

Отец ребёнка: Касьянов Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
23.03.1939

Сын: Касьянов Валерий Федорович

Отец ребёнка: Касьянов Федор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Федор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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