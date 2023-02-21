Касьянова (Оленева) Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1931
Дочь: Галина Федоровна
Отец ребёнка: Касьянов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
23.03.1939
Сын: Касьянов Валерий Федорович
Отец ребёнка: Касьянов Федор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно