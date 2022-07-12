Протопопова Надежда Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопова Надежда Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1928

Дата смерти

12.07.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1952

Дочь: Котова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Протопопов Иван

Котельниково, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
12.07.2022
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
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