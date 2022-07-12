Протопопова Надежда Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1928
Дата смерти12.07.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.09.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1952
Дочь: Котова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Протопопов Иван
Котельниково, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
12.07.2022
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край