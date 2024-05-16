Родионов Степан Яковлевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Родионов Степан Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родионов Яков

Мать: Родионова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Иван Степанович

Мать ребёнка: Родионова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Егор Степанович

Мать ребёнка: Родионова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Клавдия Степановна

Мать ребёнка: Родионова Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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