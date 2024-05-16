Родионов Степан Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родионов Яков
Мать: Родионова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Родионова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Родионова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова Клавдия Степановна
Мать ребёнка: Родионова Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родионова Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно