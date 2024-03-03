Бородулина (Шабаренкова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1961
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1961
Отец: Шабаренков Владимир
Мать: Шабаренкова Анна
Бракосочетание
09.09.1983
Муж: Бородулин Александр
Рождение ребёнка
12.03.1984
Дочь: Святая Анна
Отец ребёнка: Бородулин Александр
Новгород
Рождение ребёнка
20.03.1987
Сын: Бородулин Сергей
Отец ребёнка: Бородулин Александр