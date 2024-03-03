Бородулина (Шабаренкова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородулина (Шабаренкова) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1961

Отец: Шабаренков Владимир

Мать: Шабаренкова Анна

Бракосочетание
09.09.1983

Муж: Бородулин Александр

Рождение ребёнка
12.03.1984

Дочь: Святая Анна

Отец ребёнка: Бородулин Александр

Новгород
Рождение ребёнка
20.03.1987

Сын: Бородулин Сергей

Отец ребёнка: Бородулин Александр

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